Sony: l'acquisizione di Bungie mira a far diventare PlayStation più multipiattaforma

L'acquisizione di Bungie ha uno scopo preciso: far diventare PlayStation più multipiattaforma. A dirlo è stata Sony stessa per voce di Kenichiro Yoshida durante un briefing aziendale, che ha parlato di "passo importante" verso l'obiettivo.

Come precedentemente annunciato, lo studio di Destiny manterrà la sua indipendenza e, a differenza di altri PlayStation Studios, continuerà a pubblicare su tutte le piattaforme, compresi PC, Xbox e sistemi mobile.

Bungie rimarrà uno sviluppatore multipiattaforma

Yoshida ha anche parlato del mercato PC, specificando che Sony e PlayStation mirano a "dare accesso ai nostri giochi a più utenti possibili." Quindi in futuro possiamo aspettarci più titoli dei PlayStation Studios in negozi quali Steam ed Epic Games Store. Alcuni di quelli già disponibili, in particolare God of War e Horizon Zero Dawn, hanno riscosso un grande successo su PC e Sony spera che la Uncharted: Legacy of Thieves Collection, il suo prossimo prodotto in arrivo, faccia altrettanto bene.

Che la strategia di Sony punti a un allargamento sul mercato PC era ormai chiaro da anni, viste alcune delle ultime mosse della compagnia e alcune acquisizioni. Vedremo quali altri passi saranno fatti in futuro per supportarla.