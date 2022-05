Nintendo ha registrato un brevetto per combattere i cheater online

Nintendo ha registrato un brevetto per l'individuazione dei cheater online. Si tratta di una tecnologia che mira a individuare ogni modifica ai giochi, implementando un programma di conferma che verifica di continuo le modifiche al codice del software.

Il brevetto spiega brevemente come funzionerà questa nuova tecnologia a livello tecnico: "implementa dei programmi di conferma che sfruttano tecniche di riutilizzo del codice. In particolare la tecnologia fa riferimento a dei programmi di conferma auto generati per, tra gli altri aspetti, individuare se un programma è stato modificato."

Splatoon 3 sarà protetto con il nuovo sistema?

Lo stesso brevetto fa poi riferimento diretto all'uso che ne verrà fatto in ambito videoludico, ossia combattere i cheater, che sono particolarmente diffusi nei giochi multiplayer online: "In particolare, i giocatore possono modificare il software in modo da fargli avere dei vantaggi sugli altri, su sistemi differenti, in una partita multigiocatore. Questi ingiusti vantaggi fanno sì che il gioco sia molto meno soddisfacente per l'utente, influendo così sull'esperienza e sull'interazione uomo-utente nel gioco. Inoltre, tali modifiche al programma di gioco creano dei rischi per la sicurezza della piattaforma."

Considerando i prossimi titoli di Nintendo in uscita, è probabile che lo vedremo in azione con Splatoon 3, titolo essenzialmente online.