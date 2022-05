Elden Ring: la mappa è stata ritoccata moltissimo dal lancio del gioco

La mappa di Elden Ring è stata modificata moltissimo dal lancio del gioco a oggi. Patch dopo patch, FromSoftware ha apportato numerosi ritocchi all'ambiente, pur non avendoli quasi mai illustrati nelle varie note di rilascio degli aggiornamenti. Il video sottostante, dal canale YouTube illusory wall, mostra numerosi elementi modificati, tra oggetti rimossi e strade spostate, più di quanti ci si potesse aspettare:

Come si può notare, alcune modifiche sono davvero sottili e difficilmente rilevabili giocando, altre riguardano modifiche dell'ultimo minuto che non erano state specchiate sulla mappa di gioco. Ci sono anche rimozioni di strutture che evidentemente dovevano essere in gioco, ma sono state eliminate. Com'è normale che sia, FromSoftware deve aver lavorato alla morfologia dell'Interregno fino alla chiusura del gioco, con ripensamenti, aggiunte ed eliminazioni.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Elden Ring.