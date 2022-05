Nintendo Switch: le vendite hanno superato quelle del Nintendo 3DS in GIappone

Nintendo Switch ha superato Nintendo 3DS per unità vendute in Giappone, come rilevato da Game Data Library. Lanciata il 3 marzo 2017, la console ibrida di Nintendo ha venduto finora 24.765.068 unità, contro i 24.759.642 di unità vendute di Nintendo 3DS, che fu lanciata il 26 febbraio 2011.

Da notare che Nintendo Switch è appena entrata nella seconda metà del suo ciclo di vita, mentre Nintendo 3DS ha esaurito il suo appeal commerciale, nonostante alcuni modelli siano ancora in vendita.

Il sorpasso del 3DS posizione Nintendo Switch al terzo posto nella classifica delle piattaforme da gioco più vendute di sempre in Giappone. In seconda posizione si trova il Game Boy con 32.430.000 di unità, mentre in prima Nintendo DS 32.878.490 di unità. La prima console non Nintendo ad apparire in classifica è PlayStation 2, che occupa la quinta posizione con 21.980.000 unità.

Vediamo la classifica completa: