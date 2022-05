Nvidia RTX Serie 30: le nuove offerte della promozione "Pronte e in Stock" su GPU e PC

Prosegue l'iniziativa "Pronte e in Stock" di Nvidia, con nuove offerte per schede video RTX serie 30 e PC preassemblati presso i rivenditori italiani. Di seguito trovate le nuove promozioni annunciate oggi, venerdì 20 maggio 2022, e i link per raggiungerle:

Zotac GeForce RTX 3070 Ti Trinity LHR 8GB, disponibile presso Next al prezzo di € 759,00

Zotac GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR 12GB, disponibile presso Next al prezzo di € 1039,00

Next PC Gaming NBOX 73, disponibile presso Next al prezzo di € 825,00

Next PC Gaming NBOX 61, disponibile presso Next al prezzo di € 2239,00

"Pronte e in Stock" è l'iniziativa lanciata da Nvidia il mese scorso con lo scopo di garantire la disponibilità delle schede video RTX 3000 e PC preassemblati nel mercato italiano a condizioni vantaggiose presso i rivenditori aderenti, cercando al tempo stesso di accontentare le esigenze di tutti, sia chi cerca il top di gamma che chi brama un prodotto entry level. Sicuramente un'iniziativa interessante, considerando quanto è difficile reperire una scheda video a "prezzi umani" di questi tempi.

Come al solito, per tutti i dettagli sul programma "Pronte e in Stock" vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Nvidia, a questo indirizzo. La pagina viene aggiornata regolarmente proponendo nuove offerte ogni settimana, che non mancheremo di segnalare anche sulle nostre pagine.

Che ne pensate delle promozioni proposte da Nvidia questa settimana? Fatecelo sapere nei commenti.