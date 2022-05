Warstride Challenges, il provato di uno sparatutto alla velocità della luce

Disponibile in Accesso Anticipato, questo nuovo FPS mira a soddisfare i desideri di velocità e violenza dei fan degli sparatutto. Vediamo se per il momento è sulla strada giusta, in questo nostro provato di Warstride Challenges .

Ovviamente c'è molto (molto) altro attorno ai videogiochi, ma non sempre. Alle volte un gioco è solo questo: un semplice obiettivo, una serie di input e una risposta visiva in un loop molto (molto) rapido. Anche se non in modo completo, abbiamo appena descritto Warstride Challenges, lo sparatutto DOOM-like di Dream Powered Games .

Subito al centro dell’azione

Uno dei nemici di Warstride Challenges

Warstride Challenges ha un obiettivo molto chiaro: farci giocare, mouse e tastiera alla mano, senza farci perdere tempo. Il gioco è diviso in una serie di livelli, da affrontare in ordine, e l'obiettivo ogni volta è arrivare all'uscita il più rapidamente possibile. Per farlo, bisogna anche eliminare ogni nemico, altrimenti la porta finale non si aprirà.

Il focus è la velocità, come già detto. Il nostro personaggio non deve correre, deve praticamente lanciarsi da una parte all'altra saltando. I salti, infatti, aumentano la nostra velocità e ci spingono in avanti più che in alto. Al tempo stesso, rendono più complesso prendere la mira, quindi bisognerà essere precisi in ogni movimento.

Ogni livello ha medaglie da ottenere in Warstride Challenges

L'obiettivo non è solo finire il livello, ma farlo nel migliore dei modi. Ogni missione dura non più di qualche decina di secondi. Il primissimo livello può essere facilmente completato in meno di due secondi. Per ottenere tempi record, però, serve esercizio e si deve imparare esattamente dove si trova ogni nemico, così da essere già pronti a eliminarlo svoltato un angolo. La longevità di Warstride Challenges è quindi conseguenza della voglia di migliorare il proprio risultato, sia per competere con i propri amici che nella classifica mondiale, sia per sbloccare nuovi contenuti.

Alcune tipologie di livelli richiedono semplicemente di aver ottenuto un certo numero di medaglie (bronzo, argento, oro, platino), ma ci sono specifiche sfide che non contano i bronzo. Warstride Challenges è un gioco dove le prestazioni minime non bastano e si deve migliorare continuamente. Se si è amanti degli sparatutto, siamo certi che si rimarrà subito incastrati in questo loop di tentativi, alla ricerca del tempo migliore, rubando di volta in volta pochi decimi di secondo.