Echoes of Magic, la recensione del MMORPG mobile in cel shading con classi dinamiche

Caratterizzato da una grafica in cel shading che strizza l'occhio a Genshin Impact, ma anche e soprattutto da alcune novità legate all'uso di classi e abilità, il gioco prova a offrire un'interpretazione alternativa rispetto alle produzioni più blasonate: ve ne parliamo nella recensione di Echoes of Magic .

Non c'è dubbio che il filone degli MMORPG vada forte su mobile, in particolare nel mercato asiatico, e non è dunque un caso che sia un team cinese, Onefun Games , a portare su iOS e Android quest'ultimo esponente del genere.

È un mix effettivamente strano e inedito quello proposto da Echoes of Magic, visto che parte da una struttura molto tradizionale , con un caotico hub centrale strapieno di testi e icone, come da tradizione orientale, da cui si accede a numerose missioni ambientate in dieci differenti scenari e alle modalità di contorno, che a un certo punto includono anche battaglie competitive per otto partecipanti.

Gameplay

Echoes of Magic, lo scontro con un boss in uno scenario ghiacciato

Le peculiarità di Echoes of Magic per quanto concerne il gameplay sono legate, come detto, all'impiego delle classi e delle abilità, che funzionano nell'ambito di un sistema dinamico in cui non ci viene chiesto di scegliere che tipo di guerriero vogliamo che diventi il nostro personaggio, bensì si passa senza soluzione di continuità da un approccio all'altro grazie a degli switch.

Guerriero possente o tiratore con arco e frecce? Oppure assassino veloce? Ci sono venti classi, ma nessun limite, e lo stesso accade per le abilità, tantissime, che potremo organizzare in diversi set ed equipaggiare alla bisogna, a patto che lo si faccia prima di affrontare dei nemici.

In termini di layout, i comandi touch gestisco il tutto attraverso una costellazione di piccoli pulsanti che circondano quello deputato all'attacco principale, mentre il classico stick virtuale consente di muoversi, ma anche qui la sensazione è di un'eccessiva abbondanza buttata lì troppo in fretta.

Echoes of Magic, un'abilità speciale fra le tante selezionabili

Insomma, presi dalla foga di mostrare agli utenti tutto ciò che il gioco ha da offrire, gli sviluppatori non hanno considerato minimamente una sistema di progressione più graduale, limitandosi a guidarci fra i tutorial in maniera automatizzata, ma senza farci capire granché di quello che succede, del ruolo degli obiettivi e delle immancabili casse premio, dell'equipaggiamento e dei poteri speciali.

Ci si trova insomma con un ampio repertorio di mosse da gestire, ognuna dotata del relativo cooldown, come nei più tipici action RPG con visuale isometrica a tre quarti e un bestiario di nemici piuttosto ricco, che conta qualcosa come cento creature differenti e un bel po' di enormi boss. Il problema è che una volta in campo il feedback degli scontri è modesto, gli impatti non vengono valorizzati e si verificano bizzarre accelerazioni che sembrano messe apposta per creare ostacoli artificiosi.