PlayStation Store: le offerte dei Days of Play 2022 arrivano la prossima settimana, per un rumor

Stando alla segnalazione di @videogamedeals Sony PlayStation è in procinto di annunciare l'edizione 2022 dei Days of Play, l'evento pensato per festeggiare la community PS5 e PS4 con varie iniziative, in particolare invitanti sconti sul PlayStation Store e weekend di gioco gratis senza PlayStation Plus. Stando alla soffiata le offerte inizieranno il 25 maggio.

Come al solito, consigliamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, per quanto la data sopracitata ci sembra piuttosto sensata e in linea con le precedenti edizioni dell'iniziativa, ad esempio, i Days of Play del 2020 e 2021 si sono svolti proprio nelle ultime settimane di maggio.

Inoltre il 25 maggio, la data indicata da videogamedeals, capita di mercoledì, giorno nel quale solitamente Sony aggiorna il PlayStation Store con nuove offerte sui giochi PS5 e PS4.

Storicamente le promozioni dei Days of Play coinvolgono una vasta selezione di giochi e dunque potrebbero rappresentare un'ottima occasione per comprare le novità uscite su PS5 e PS4 negli ultimi mesi a prezzi vantaggiosi. A questo punto non ci resta che attendere eventuali annunci da parte di Sony nei prossimi giorni.

Rimanendo in casa PlayStation, a quanto pare sono in produzione nuovi modelli di PS5 con chip da 6nm che potrebbe migliorare sensibilmente la disponibilità nei negozi della console.