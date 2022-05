Metal: Hellsiger, Serj Tankian dei System of a Down parteciperà con un brano inedito

Serj Tankian, il cantante del gruppo musicale alternative metal System of a Down, sarà uno dei musicisti che collaborerà a Metal: Hellsinger, il gioco di Funcom e The Outsider caratterizzato da un peculiare mix di meccaniche da sparatutto e da rhythm game, tutto incentrato sulla musica metal.

L'annuncio è arrivato grazie a un nuovo gameplay trailer che mostra alcune frenetiche sequenze del gioco con in sottofondo "No Tomorrow" la traccia originale composta in collaborazione con Tankian appositamente per Metal: Hellsinger.

Oltre al frontman dei System of a Down al progetto parteciperanno altri nomi di spicco della scena musicale metal, tra cui Alisa White-Gluz (Arche Enemy), Matt Heafy (Trivium) e Randy Blythe (Lamb of God), giusto per citarne alcuni, che presteranno la loro voce per le musiche composte dal due svedese composto da Elvira Björkman e Nicklas Hjertberg.

In Metal: Hellsinger interpretiamo un ibrido tra umano e demone, chiamato Unknown, impegnato in una missione per distruggere il Red Judge. Questo innesca una festa di uccisioni in un'ambientazione infernale, che richiama le atmosfere classiche del metal, genere su cui praticamente si basa il gioco stesso.

Più distruggiamo e uccidiamo i nemici a ritmo di musica e più incrementiamo l'effetto devastante degli attacchi, creando così un mix molto particolare tra sparatutto in soggettiva e rhythm game. Metal: Hellsinger sarà disponibile nel corso del 2022 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.