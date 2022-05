Tiny Tina's Wonderlands: disponibile il DLC Glutton’s Gamble

Glutton's Gamble, il secondo DLC di Tiny Tina's Wonderlands, è disponibile da oggi per tutte le piattaforme, come comunicato dall'editore 2K e dallo sviluppatore Gearbox. È possibile acquistarlo individualmente o come parte del Season Pass, su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.

"I guai sono in agguato quando Imelda, la Strega della Sabbia, scatena la sua ultima creazione culinaria: una pozione che le conferisce un appetito vorace e una forza spaventosa. "

Vediamo il trailer di lancio del DLC per ammirare qualche sequenze con i nuovi contenuti:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Una sfida in cui tuffarsi subito

Come per gli altri Specchi del Mistero, l'Azzardo di Glutton può darvi la possibilità di affrontare un dungeon più difficile e raccogliere un bottino di livello superiore per aiutarvi a completare la storia principale. Potrete mettere alla prova il vostro coraggio con questo impegnativo guanto di sfida rigiocabile, mentre Vesper condivide la storia autonoma delle origini di Imelda.

Vesper e i suoi Specchi del Mistero si trovano nel Dreamveil Overlook, appena fuori Brighthoof nell'Overworld. I nemici all'interno hanno un livello base di 13 e scalano al livello del Fatemaker, rendendo gli Specchi del Mistero un'impresa degna di essere ripetuta, sia che siate ancora all'inizio della missione del Fatemaker, sia che vi siate forgiati nelle fiamme dei più difficili livelli del Caos. Ma fate attenzione, perché morire in uno Specchio del Mistero vi farà uscire dallo specchio: dovrete ricominciare da capo se volete far vedere a Imelda chi comanda.

Quattro settimane di battaglie con i boss e nuovi bottini

Per tre settimane consecutive dopo il lancio di Glutton's Gamble, Imelda preparerà una nuova pozione che la trasformerà in una bestia sempre più vorace. Ad ogni forma progressivamente più dura, si aggiungeranno al bottino nuovi oggetti leggendari che vi daranno un buon motivo per tornare a giocare. Questi nuovi oggetti si aggiungono alla vasta gamma di nuovi oggetti cosmetici che si possono raccogliere, sia come drop casuali dai nemici all'interno degli Specchi del Mistero, sia quando si fa girare la Ruota del Destino di Vesper usando le Anime Perdute raccolte durante le battaglie nella dimensione dello specchio.