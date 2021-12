Metal: Hellsinger, trailer e nuovi dettagli dai The Game Awards 2021

Durante i The Game Awards 2021, Funcom e The Outsiders hanno presentato un nuovo trailer e dettagli di Metal: Hellsinger, gioco caratterizzato da un peculiare mix di meccaniche da sparatutto e da rhythm game, il tutto incentrato sulla musica metal.

La colonna sonora del gioco è composta dal duo svedese Elvira Björkman e Nicklas Hjertberg, con differenti cantati a prestare la propria voce per ognuna delle tracce che accompagnerà il gameplay frenetico del gioco, basato su sparatorie a ritmo di musica.

Matt Heafy, cantante dei Trivium, ha presentato il nuovo trailer, che potrete ammirare nel player qui sopra, confermando la sua perfornmance nel gioco, oltre a quelle di Alissa White Gluz degli Arch Enemy e Randy Blythe dei Lamb of God.

In Metal: Hellsinger interpretiamo un ibrido tra umano e demone, chiamato Unknown, impegnato in una missione per distruggere il Red Judge. Questo innesca una festa di uccisioni in un'ambientazione infernale, che richiama le atmosfere classiche del metal, genere su cui praticamente si basa il gioco stesso.

Più distruggiamo e uccidiamo i nemici a ritmo di musica e più incrementiamo l'effetto devastante degli attacchi, per questo Metal: Hellsinger è considerato un misto tra sparatutto in soggettiva e rhythm game, anche se la definizione non può che risultare molto strana.