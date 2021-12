Vampire: The Masquerade - Bloodhunt, trailer e uscita definitiva ai Game Awards 2021

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt era presente ai Game Awards 2021 con un nuovo trailer di presentazione che, infine, ha annunciato anche il periodo di uscita definitivo del gioco, ovvero quella della versione completa che arriverà nella primavera del 2022.

Il video è composto, anche in questo caso, di uno spettacolare montaggio di scene d'intermezzo a carattere narrativo e gameplay, per far capire bene l'atmosfera e le ambientazioni che caratterizzano quest'altra traduzione videoludica di Vampire: The Masquerade, protagonista di recente di un ritorno in grande stile sulle scene.

Mostrato già in precedenza con un trailer al PS Showcase dello scorso settembre, il gioco è un action game in stile battle royale incentrato sull'universo di Vampire, che mette l'uno contro l'altro vari potenti vampiri appartenenti a diversi clan e caratterizzati da poteri e abilità differenti da utilizzare sul campo di battaglia.

"Un tradimento infame ha scatenato una guerra fra vampiri, che sono anche a rischio di annientamento da parte della società segreta nota come Entità", riporta la sinossi ufficiale del gioco, "Usa i tuoi poteri sovrannaturali, le tue armi e la tua arguzia in questo gioco battle royale in terza persona per dominare la notte e ripristinare la masquerade."

Di recente, abbiamo visto anche un trailer per il clan Nosferatu, mentre ricordiamo che il gioco è stato disponibile già in fase di beta e arriverà in versione definitiva come free-to-play su PC e PS5 nella primavera del 2022.