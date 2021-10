Vampire: The Masquerade Bloodhunt, un trailer per il clan Nosferatu

Vampire: The Masquerade - Bloodhunt si mostra con un nuovo trailer, dedicato in questo caso al clan Nosferatu e ai suoi esponenti, che appaiono sfuggenti e letali.

Confermato anche per PS5 durante l'ultimo PlayStation Showcase, Vampire: The Masquerade - Bloodhunt è un battle royale free-to-play in terza persona, ambientato nell'universo di Vampire: The Masquerade, che ci porterà a visitare una Praga oscura e inquietante.

Il clan Nosferatu è rappresentato nel gioco dal Sabotatore e dal Vagabondo, entrambi caratterizzati da una giacca col cappuccio e, in generale, da un aspetto votato alla mimetizzazione.

Il Sabotatore si muove fra le ombre e utilizza meccanismi difensivi per punire i nemici spericolati. Si vestono in maniera pratica e non si curano di moda o pulizia. Scelgono vestiti che nascondano le loro deformità e permettano loro di mescolarsi agli altri.

Poiché controlla le bestie della natura tanto quanto la bestia dentro di lui, il Vagabondo ha un'abilità senza pari nel seguire e svelare i nemici. Si vestono in maniera pratica e non si curano di moda o pulizia. Scelgono vestiti che nascondano le loro deformità e permettano loro di mescolarsi agli altri.