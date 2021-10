Deathverse Let it Die: trailer di annuncio per PS4 e PS5 allo State of Play del 27 ottobre

È finalmente andato in onda lo State of Play del 27 ottobre 2021. Sony Interactive Entertainment ha aperto lo show con Deathverse Let it Die per PS4 e PS5 nel 2022, sviluppato da GungHo Online Entertainment. Si tratta di una sorta di seguito di Let it Die, dallo stesso sviluppatore.

Deathverse Let it Die è un gioco d'azione multigiocatore nel quale vestiamo i danni di uno tra vari personaggi che dispongono di particolari abilità di combattimento, che vanno dal corpo a corpo ad attacchi dalla distanza. Il trailer è parecchio movimentato e permette di vedere tanta azione. La descrizione ufficiale recita: "Benvenuti a tutti coloro che stanno cercando un modo per liberarsi dallo stress quotidiano e soddisfare un desiderio folle di espressione estrema. Vi invitiamo a partecipare a un reality show di sopravvivenza che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo!!!"

Diteci, cosa ne pensate del primo gioco annunciato da Sony durante lo State of Play del 27 ottobre? È stato un buon modo per aprire l'evento, oppure credete che la compagnia di Tokyo avrebbe dovuto scegliere qualcosa di diverso?