Death's Door, data di lancio e trailer per PS4 e PlayStation 5

Allo State of Play di stasera è stata annunciata con un trailer la data di uscita di Death's Door per PS4 e PlayStation 5. Questo interessante indie sarà disponibile a partire dal 23 novembre 2021.

Nel caso in cui siate interessati, questa è la recensione di Death's Door

In Death's Door mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un Corvo è un lavoro decente. Le cose iniziano però a movimentarsi quando l'anima che dovresti raccogliere viene rubata, e voi sarete costretti a inseguire il disperato ladro in un regno in cui la morte non esiste, popolato da avide creature assetate di potere che vivono ben oltre le aspettative.

Il gioco arriva finalmente sulle console di Sony tra un mese, dopo essere arrivato su PC e Xbox. Lo comprerete?