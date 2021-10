We Are OFK per PS5 e PS4 annunciato con trailer allo Stafe of Play

We Are OFK è stato annunciato per PS5 e PS4 con un trailer durante lo State of Play di stasera. Il gioco era già stato rivelato per PC durante l'E3 2021 e sarà disponibile nel corso del 2022.

"Ecco come quattro amici si sono conosciuti, hanno formato una band e pubblicato il loro primo EP, senza distruggere telefonini per la frustrazione", recita la sinossi di We Are OFK. "Una serie interattiva per scoprire la nascita del gruppo, tra sogni, appuntamenti e affitti da pagare a Los Angeles."

"Dopo aver rotto con la sua storica fidanzata, Itsumi Saito si trasferisce a Downtown per inseguire il suo sogno di sfondare nella musica. Ma destreggiarsi tra prove, amici, un lavoro a tempo pieno e la vita da pendolare del West Side..."

"Itsu sta cercando di emergere nella giungla della scena musicale di LA. Quando, dopo essersi imbucata a una festa esclusiva a Hollywood, riesce a stringere amicizia con un producer emergente, il suo sogno inizia a realizzarsi."

"We Are OFK è una serie interattiva che narra di litigi sui testi, messaggi tristi e di video musicali interattivi!"