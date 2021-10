The King of Fighters 15: date della open beta svelate dal trailer dello State of Play

Durante lo State of Play del 27 ottobre 2021, Sony ha mostrato al pubblico - tra i vari titoli - anche The King of Fighters 15. Il trailer condiviso dalla società giapponese ha segnalato agli appassionati di picchiaduro anche le date dell'open beta per PS4 e PS5.

The King of Fighter 15 sarà disponibile in versione di prova dal 20 novembre, alle 04:00 ora italiana, fino alle 15.59 del 22 novembre 2021, sempre ora italiana. Il trailer ci indica che vi saranno otto personaggi tra i quali scegliere durante la fase di prova. Le modalità disponibile saranno match casuali online e room match online, oltre ad allenamento offline.

Lo State of Play del 27 ottobre si è aperto con l'annuncio di un nuovo gioco: Deathverse Let it Die, di cui potete vedere il trailer qui.