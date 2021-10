Five Nights At Freddy's: Security Breach, trailer e data di uscita

Durante il corso dello State of Play di ottobre 2021 è stato presentato un nuovo trailer di Five Nights at Freddy: Security Breach, il nuovo capitolo della serie horror in arrivo su PS5, PS4 e PC. Per l'occasione è stata annunciata anche la data di uscita, fissata per il prossimo 16 dicembre.

Anche questa volta i giocatori dovranno sopravvivere a delle notti da incubo, cercando di fuggire dalle grinfie a Freddy e altri pupazzi animati assassini. L'obiettivo è appunto quello di sfruttare i mezzi a disposizione per sopravvivere fino alle 06:00 del mattino. Securty Breach è ambientato nel centro commerciale Freddy Fazbear's Mega Pizza Plex e dal trailer possiamo vedere la presenza di numerose ambientazioni spaventose e claustrofobiche.

Come accennato in precedenza Five Nights at Freddy's sarà disponibile per PS5, PS4 e PC il prossimo 16 dicembre.

Durante lo State of Play di ottobre 2021 di Sony è stato presentato anche un trailer di Death's Door, con data di lancio per PS4 e PS5, nonché Deathverse Let it Die, un nuovo action game multiplayer per PS5 e PS4.