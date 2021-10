Little Devil Inside, il trailer PS4 e PS5 dallo State of Play

Durante lo State of Play di ottobre è stato mostrato un nuovo filmato dell'affasciante Little Devil Inside per PS4 e PlayStation 5.

Il gioco si è mostrato con un lungo filmato di gameplay, con dialoghi multipli, elementi survival, ma anche elementi open world. Sicuramente lo stile è la cosa che colpisce maggiormente del gioco, con un mix tra ambienti molto realistici e personaggi decisamente più colorati e stilizzati. La loro commistione, però, è decisamente interessante.

Non mancheranno scene di combattimento contro nemici enormi o numerosi, ma anche altri momenti di maggiore svago, come pesca, il crafting culinario e di esplorazione.

Il gioco fu annunciato come multipiattaforma, anche se stasera è stato annunciato solo su PlayStation 4 e 5 e su Steam, oltretutto, non è ancora presente sul database. Nonostante si attendesse una data di uscita, Sony non ha voluto sbilanciarsi., lasciandoci con un pugno di mosche. Speriamo che Little Devil Inside arriverà nel corso del prossimo anno.

In passato avevamo definito Little Devil Inside come un affascinante mix fra The Wind Waker e Dark Souls: secondo voi richiama ancora questi capolavori?