Dell XPS Desktop: il nuovo modello con processori Intel Ader Lake, RAM DDR5 e GPU top di gamma

Dell ha presentato il nuovo Dell XPS Desktop, in arrivo entro fine autunno, che si allarga, passando da 19 a 27 litri di volume, in funzione di un raffreddamento più robusto e di un hardware top di gamma che include i nuovi processori Intel Core di dodicesima generazione, qui il nostro speciale dedicato, e schede video di fascia estrema come la AMD Radeon RX 6900 XT e la Nvidia GeForce RTX 3090.

Le novità non si limitano all'aumento di spazio interno ma comprendono un nuovo design pensato per ridurre la rumorosità e ottimizzare il flusso d'aria grazie anche a nuove ventole ad alta velocità da 5000 RPM che migliorano ulteriormente le prestazioni termiche. Su carta si parla di temperature sotto cariche più fresche di un massimo del 21%, con un dissipatore da 125 W, che si abbassano di un ulteriore 18% con nel caso dell'opzione con raffreddamento a liquido. Le opzioni partono dall'Intel Core i5-12600K e dalla GeForce GTX 1650 SUPER, includendo tutte le opzioni della gamma Nvidia e la AMD Radeon RX 6700 XT come opzione inferiore rispetto alla AMD Radeon RX 6900 XT.

Un setup da fotografia per il nuovo Dell XPS Desktop

Alla promessa di temperature più basse e rumorosità più contenuta si aggiungono le configurazioni pre-selezionate "creator edition", pensate per grafici e produttori musicali, oltre al supporto Dell che include assistenza telefonica 24x7, Mobile Connect per l'integrazione con gli smartphone e un programma di scambio che, all'inizio disponibile solo negli Stati Uniti ma destinato ad espandersi ad altri paesi, permette di restituire dispositivi, anche non Dell, da trasformare in credito per gli acquisti.

Scheda tecnica Dell XPS Desktop