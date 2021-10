Come segnalato tramite NeoGAF, PlayStation sta cambiando l'editore delle esclusive PS4 su PC. Precisamente, possiamo vedere che la pagina Steam di Days Gone segnala ora come editore PlayStation PC LLC, mentre precedentemente riportava PlayStation Mobile.

PlayStation PC LLC, badate bene, non è un nuovo editore, ma era utilizzato sin dai tempi di Everybody's Gone to the Rapture e GUNS UP!, entrambi pubblicati su Steam da Sony nel 2016 e 2018. Al tempo stesso, notiamo che Horizon Zero Dawn e God of War non hanno ancora cambiato editore. Non è chiaro quale sia la mossa di Sony.

Deacon con un personaggio secondario di Days Gone

Forse, Sony sta spostando il controllo sulla pubblicazione dei giochi PS4 su PC da una compagnia interna a un'altra, forse per necessità gestionali o forse per permettere a PlayStation Mobile di occuparsi unicamente dei titoli per smartphone e tablet: per il momento ogni speculazione è buona. La gestione della pubblicazione dei giochi PC è però un fattore importante, anche se di poco conto per i giocatori, in quanto è chiaro che PlayStation sta puntando sempre di più sul lato computer del proprio business.

Questo cambio di editore, se confermato con altre esclusive, indicherebbe che vi è parecchio movimento in casa Sony in questo momento, per poter gestire la questione nel miglior modo possibile. Dovremo vedere se anche altri giochi vedranno questo passaggio di mano.

Parlando proprio degli editori di Days Gone, Bend Studio assume per la nuova esclusiva PS5 AAA: gli assunti potranno lavorare da remoto.