Bend Studio assume per la nuova esclusiva PS5 AAA: gli assunti potranno lavorare da remoto

Bend Studio di PlayStation Studios ha annunciato di essere alla ricerca di nuovi dipendenti per la propria esclusiva AAA in arrivo su PS5. I dipendenti potranno lavorare da remoto: si tratta di una grande novità per lo studio e per l'industria videoludica in generale.

Precisamente, Bend Studio cerca dipendenti Senior per il lato Arte, Programmazione e Animazione. Una delle posizioni è Senior Staff Animator (Gameplay): il sito afferma che il team sta cercando un dipendente per tale posizione allo scopo di "per creare e implementare animazioni di gioco di altissima qualità. Se stai creando animazioni umane complesse e credibili e vuoi far parte dello sviluppo di un titolo AAA per PS5, allora ti vogliamo."

Possiamo quindi aspettarci che il gioco AAA PS5 di Bend Studio si focalizzi, ancora una volta, su personaggi umani. Già sapevamo che Bend Studio stava lavorando a una nuova IP, dopo la conferma da parte di Sony, arrivata in seguito al report di Jason Schreier che aveva rivelato che la compagnia giapponese aveva negato al team la possibilità di creare un secondo Days Gone.

Di certo non avremo modo di vedere questo gioco allo State of Play del 27 ottobre: diteci, però, quali sono i giochi PS4 e PS5 da voi più attesi?