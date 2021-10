Dune, Timothée Chalamet è un grande fan di Xbox e vendeva controller su YouTube

Timothée Chalamet, il protagonista di Dune, è un grande fan di Xbox: una caratteristica che è tornata a galla sui social nelle ultime ore per via di un articolo di Vice.com che prova a confermare il fatto che l'attore avesse un canale YouTube per presentare e vendere controller custom.

A una manciata di ore dalla conferma ufficiale della seconda parte di Dune, si torna dunque a parlare di Chalamet anche se per una questione che non riguarda la sua attuale professione, bensì un passatempo di quando aveva qualche anno in meno.

Come lui stesso ha dichiarato nel corso di un'intervista insieme a Zendaya, Chalamet ha creato undici anni fa un canale YouTube chiamato ModdedController360, in cui appunto mostrava le proprie creazioni e le vendeva per 10 dollari l'una. Peccato abbia avuto in tutto tre clienti.

La passione del giovane attore per l'ecosistema Xbox è stata testimoniata anche in altre occasioni, come si vede nello screenshot riportato da Benji-Sales in cui Chalamet dice di essere cresciuto con Halo e Gears of War.

Insomma, lo "scoop" di Vice.com, che si è addirittura rivolta a un "esperto che si occupa di investigare sui crimini di guerra" per avere una conferma che fosse Chamelet quello dei video su YouTube, quando in realtà l'attore lo ha già ampiamente confermato, sta creando una certa ilarità su Twitter.