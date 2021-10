Final Fantasy 5 Pixel Remaster: data di uscita su Steam e mobile svelata

Square Enix ha annunciato la data di uscita in versione PC e mobile di Final Fantasy 5 in versione Pixel Remaster. Il gioco di ruolo giapponese sarà disponibile a partire dal 10 novembre 2021. La versione PC approderà su Steam.

Final Fantasy 5 è stato originariamente pubblicato nel 1992 su Super Nintendo Entertainment System (SNES). Segue le avventure di Bartz e del suo fidato Chocobo che, come indicato da Square Enix nell'annuncio del gioco, "si ritroveranno a incontrare amici che cambieranno il loro destino. Quando i cristalli che bilanciano il potere del mondo sono minacciati, il re si affretta al loro salvataggio, per poi andare disperso".

Final Fantasy 5

Per quanto riguarda la funzioni introdotte, Final Fantasy 5 segue quanto proposto dagli altri capitoli della Pixel Remaster. Ci saranno personaggi 2D migliorati, così come grafiche degli ambienti di qualità superiore. La colonna sonora sarà inoltre riarrangiata sotto la guida del compositore originale Nobuo Uematsu. Ci sono poi alcune migliorie al gameplay, come una UI rimodernata e un'opzione di battaglia automatica. Si potrà poi salvare in qualsiasi momento e vi saranno vari extra, come un bestiario, una galleria illustrata e un riproduttore di musica.

Final Fantasy 5, su Steam, può ora essere pre-acquistato in versione bundle (con colonna sonora inclusa) al prezzo di 14.39€, ovvero un 20% di sconto rispetto ai 17.99€ previsti. Altrimenti, potete acquistare tutto il pacchetto Pixel Remaster a 74.82€.

Parlando di titoli più moderni come Final Fantasy 14: Sakaguchi ha finito l'MMO in 16 giorni, l'espansione in 4 giorni.