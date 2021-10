AOC amplia il suo catalogo di periferiche con due mouse da gaming e un paio di cuffie wireless

Durante l'evento che ha visto presentare i nuovi monitor da gioco AOC AGON PRO e Philips Momentum c'è stato spazio anche per tre nuove periferiche da gioco, tasselli verso la strada che AOC sta seguendo per diventare un marchio completo nel mondo dei PC da gaming. Da qui una tripletta che va a colmare tre specifiche lacune con il mouse AOC GM530 con il classico sensore Pixart PMW3389 da 16000 DPI, il mouse AOC GM510 ultraleggero da 58 grammi e le cuffie wireless AOC GH401.

Disponibile a novembre con un prezzo consigliato di 44.90 euro, l'AOG GM530 è un classico modello destrorso da gaming che monta il celebre sensore Pixar PMW PMW3389, equipaggiato dai mouse da gioco di fascia media più gettonati degli ultimi anni. Il tutto ovviamente condito da illuminazione RGB LightFX, con due zone distinte. Si distingue però con switch Kailh da 80 milioni di click e un rivestimento metallico ai lati della rotella.

L'AOC GM530 con sensore Pixar PMW PMW3389 da 16000 DPI

Anche l'AOC GM510 è destrorso, in arrivo a novembre e con un prezzo consigliato 44.99 euro, ma punta a chi preferisce le soluzioni ultraleggere arrivando al peso decisamente basso di 58 grammi grazie all'ormai classico design con fori a nido d'ape. Anche in questo caso il sensore usato è il Pixar PMW PMW3389 e gli switch Kailh da 80 milioni di click che promettono anche reattività elevata. Solo una, invece, la zona di illuminazione RGB, ovviamente a causa del particolare guscio del mouse.

Le AOC GH401, sempre in arrivo a novembre ma con un prezzo di 79.90 euro, aggiungono finalmente un'opzione wireless, sempre dotata di driver al neodimio da 50 mm e di audio surround 7.1 virtuale, all'offerta di cuffie da gioco della compagnia, benché siano comunque utilizzabili con jack stereo da 3.5mm e siano quindi compatibili con quasi ogni dispositivo esistente. Ma non per questo lesinano sulla batteria che promette una durata di 17 ore in modalità senza fili, con una portata promessa di 10 metri.