AGON by AOC: i nuovi monitor da gioco AGON PRO AG324UX 4K a 144 Hz e AGON PRO AG274FZ FHD a 260 Hz

AOC ha annunciato due nuovi monitor della linea AOC AGON PRO, pensata per i giocatori più esigenti e quindi caratterizzata da prodotti di fascia alta. Nel caso dell'AOC AGON PRO AG324UX parliamo infatti di un pannello IPS da 31.5 pollici con risoluzione 4K e refresh di 144 Hz che promette anche una fedeltà del colore molto alta, oltre a un sacco di funzionalità extra tra cui illuminazione RGB e altoparlanti. Due caratteristiche comuni, assieme a design ed ergonomia completa, all'AOC AGON PRO AG274FZ sempre IPS ma con risoluzione Full HD e un refresh massimo di 260 Hz che ne fa un prodotto per il gaming competitivo.

Entrambi i monitor saranno disponibili prima della fine di settembre ai prezzi consigliati di 1139 euro per il modello 4K e di 489 euro per quello Full HD ad alto refresh.

L'AOC AGON PRO AG324UX arricchisce le fila dei nuovi monitor 4K a 144 Hz pensati per sfruttare sia le schede video di fascia alta, sia le console di ultima generazione che sono pienamente supportate, fino al 4K a 120 Hz, grazie alla connettività HDMI 2.1. Il tutto condito con il VRR che in ambito PC assume i connotati di AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. Inoltre il nuovo monitor AOC promette inoltre 1 millisecondi di tempo di risposta sia GtG che MPRT vantando, almeno su carta, una fedeltà del colore molto alta, con il 99,8% della gamma DCI-P3.

Non male visto il prezzo di 1139 euro, non basso ma in linea con le caratteristiche, che comporta qualche compromesso, a partire dall'illuminazione W-LED da 350 nit di luminanza tipica che condiziona anche il livello dell'HDR, ma include ergonomia completa, illuminazione RGB su entrambi i lati, proiettore logo e tecnologia KVM per controllare due PC collegando tastiera e mouse al monitor. A questo vanno inoltre aggiunti due altoparlanti piuttosto potenti da 8 W con DTS, modalità PbP con due fonti visive e 4 porte USB 3.2 con porta USB Type-C da 90 W di power delivery per ricaricare tablet, smartphone, ultraportatili e via dicendo.

Di seguito le caratteristiche tecniche dell'AOC AGON PRO AG324UX:

Scheda tecnica AOC AGON PRO AG324UX

Pannello: IPS da 31.5 pollici

IPS da 31.5 pollici Risoluzione: 4K 16:9 (3840x2160)

4K 16:9 (3840x2160) Refresh rate: 144 Hz su DisplayPort 1.4, 120 Hz su HDMI 2.1

144 Hz su DisplayPort 1.4, 120 Hz su HDMI 2.1 Tempo di risposta: 1 ms MPRT / 1 ms GtG

1 ms MPRT / 1 ms GtG Illuminazione pannello: W-LED 350 nit

W-LED 350 nit HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Contrasto: 1000:1 (80.000.000:1 dinamico)

1000:1 (80.000.000:1 dinamico) Gamma di colori: 10 bit (1.07 miliardi di colori), gamma sRGB 121%, gamma DCI-P3 99,8%

10 bit (1.07 miliardi di colori), gamma sRGB 121%, gamma DCI-P3 99,8% Tecnologie gaming: Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro, VRR, compatibile G-Sync), Game Colour, Dial Point

Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro, VRR, compatibile G-Sync), Game Colour, Dial Point Audio: 2 altoparlanti da 8 Watt

2 altoparlanti da 8 Watt Connettività: 1x DisplayPort 1.4 (max 4K 144 Hz), 2 HDMI 2.1 (max 4K 120 Hz), 4x USB Type-A 3.2, 1x USB Type-C (upstream - power delivery 90 W - DisplayPort), jack audio 3.5 mm, jack microfono 3.5 mm

1x DisplayPort 1.4 (max 4K 144 Hz), 2 HDMI 2.1 (max 4K 120 Hz), 4x USB Type-A 3.2, 1x USB Type-C (upstream - power delivery 90 W - DisplayPort), jack audio 3.5 mm, jack microfono 3.5 mm Ergonomia: tilt -5° + 23°, swivel -20° + 20°, regolazione altezza 12 cm, pivot 90°

tilt -5° + 23°, swivel -20° + 20°, regolazione altezza 12 cm, pivot 90° Vesa Mount: 100x100 mm

100x100 mm Peso: 10 kg

10 kg Dimensioni: lunghezza 71,41 x 42,51 x 6,55 cm

lunghezza 71,41 x 42,51 x 6,55 cm Prezzo consigliato: 1139 euro

L'AGON PRO AG324UX, un 4K da 144 Hz con cornici sottili, tempi di risposta minimi e fedeltà del colore molto elevata

Con l'AOC AGON PRO AG274FZ scendiamo di taglia, di risoluzione e di prezzo ma nella fascia alta con uno schermo IPS Full HD da 27 pollici che parte da un refresh nativo di 240 Hzche può arrivare a 260 Hz in overclock. Inevitabile quindi la promessa di un tempo di risposta GtG di un millisecondo per un monitor da gioco che guqrda senza dubbio ai giocatori competitivi, senza dimenticarsi ovviamente dell'Adaptive-Sync per la compatibilità con AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync.

Ma per quanto veloce, è comunque un monitor Full HD che costa ben 489 euro e deve garantire qualche extra rispetto a pannelli simili. Da qui una copertura dello spazio di color sRGB del 110,5%, schermatura opzionale per riparare il pannello da luci aggressive, illuminazione RGB personalizzabile, 4 porte USB e altoparlanti da 5 W, con supporto DTS.

Di seguito le caratteristiche tecniche dell'AOC AGON PRO AG274FZ:

Scheda tecnica AOC AGON PRO AG274FZ

Pannello:

IPS 27 pollici

IPS 27 pollici Risoluzione: Full HD 16:9 (1920x1080)

Full HD 16:9 (1920x1080) Refresh rate: 240 Hz (overclock 260 Hz)

240 Hz (overclock 260 Hz) Tempo di risposta: 0.5 ms MPRT / 1 ms GtG

0.5 ms MPRT / 1 ms GtG Illuminazione: W-LED 400 nit

W-LED 400 nit HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Contrasto: 1000:1

1000:1 Gamma di colori: 6 bit + FRC (16.7 milioni di colori), gamma sRGB 110,5%, gamma NTSC 94%

6 bit + FRC (16.7 milioni di colori), gamma sRGB 110,5%, gamma NTSC 94% Tecnologie gaming: Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro, VRR, compatibile G-Sync)

Adaptive Sync (FreeSync Premium Pro, VRR, compatibile G-Sync) Audio: 2 altoparlanti da 5 Watt

2 altoparlanti da 5 Watt Connettività: 2x DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, 4x USB Type-A 3.2, 1x USB Type-B (upstream), jack audio 3.5 mm, jack microphone 3.5 mm

2x DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0, 4x USB Type-A 3.2, 1x USB Type-B (upstream), jack audio 3.5 mm, jack microphone 3.5 mm Ergonomia: tilt -5° + 23°, swivel -20° + 20°, regolazione altezza 12 cm, pivot 90°

tilt -5° + 23°, swivel -20° + 20°, regolazione altezza 12 cm, pivot 90° Vesa Mount: 100x100 mm

100x100 mm Peso: 6,7 kg

6,7 kg Dimensioni: lunghezza 61,29 x 36,82 x 6,45 cm

lunghezza 61,29 x 36,82 x 6,45 cm Prezzo consigliato: 489 euro