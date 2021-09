FIFA 22: i rating delle 22 migliori giocatrici del calcio femminile

A poche settimane dal lancio di FIFA 22, EA Sports ha svelato le 22 migliori giocatrici del calcio femminile e i loro rating nella nuova edizione del simulatore calcistico.

Man mano che ci avviciniamo al debutto nei negozi, EA sta condividendo sui social le valutazioni dei calciatori migliori di club e divisioni. Giusto ieri sono stati svelati i rating dei migliori fuoriclasse della Premier League e della Liga spagnola. Oggi è invece il turno delle 22 giocatrici più forti al mondo, sempre secondo le stime del Comitato per le valutazioni.

Ecco la top 22 del calcio femminile di FIFA 22:

Sara Dabritz - Germania - 87

Lindsey Horan - Stati Uniti - 87

Kim Little - Scozia - 87

Amel Majiri - Francia - 87

Jenni Hermoso - Spagna - 87

Becky Sauerbrunn - Stati Uniti - 88

Alexandra Popp - Germania - 88

Fran Kirby - Inghilterra - 88

Christine Sinclair - Canada - 89

Lieke Martens - Olanda - 89

Eugenie Le Sommer - Francia - 89

Julie Ertz - Stati Uniti - 89

Alex Morgan - Stati Uniti - 90

Megan Rapinoe - Stati Uniti - 90

Tobin Heath - Stati Uniti - 90

Caroline Graham Hansen - Norvegia - 90

Dzsenifer Marozsan - Germania - 90

Amadine Henry - Francia - 90

Samantha Kerr - Australia - 91

Wendie Renard - Francia - 92

Lucy Bronze - Inghilterra - 92

Vivianne Miedema - Olanda - 92

Il Comitato per le valutazioni è una rete di osservatori accomunati dalla passione per il gioco più bello del mondo. Dalla velocità dello scatto alla finalizzazione, dalla precisione nei passaggi alla resistenza, queste persone osservano meticolosamente le prestazioni in campo per monitorare, giudicare e valutare i vari calciatori in base a oltre 30 attributi che definiscono il livello di abilità di un giocatore. Il loro giudizio complessivo creano le valutazioni di FIFA, un'autorevole classificazione sull'abilità calcistica di oltre 17.000 giocatori.

Vi ricordiamo che l'appuntamento con FIFA 22 è fissato per il 1 ottobre 2021 per per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X| S, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.