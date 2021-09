Samsung Galaxy S22: gli ultimi rumor parlano di fotocamere migliorate e ricarica più veloce

Nuovi rumor sui Samsung Galaxy S22 e Samsung Galaxy S22+, i due modelli di punta della prossima serie di smartphone Samsung che, secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dal Sud Corea, potrebbero equipaggiare il nuovo sensore ISOCELL GN5 da 50 MP, annunciato all'inizio di settembre, e supportare la ricarica rapida 45 W come il Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il sensore ISOCELL GN5 da 50 MP ha una dimensione per pixel di 1.0μm pixel size e promette quindi una definizione altissima, superiore a quella di altri smarpthone top di gamma. Inoltre incorpora la la tecnologia Dual Pixel Pro che garantirebbe ai Samsung Galaxy S22 una velocità di auto messa a fuoco maggiore. Inoltre, come anticipato, si parla di ricarica rapida da 45 W, come l'attuale modello di fascia estrema Samsung Galaxy S21 Ultra.

Il Samsung Galaxy S22 e il Samsung Galaxy S22+ potrebbero equipaggiare un sensore ISOCELL GN5 da 50 MP

I nuovi rumor si aggiungono a quelli emersi nelle ultime settimane a partire dalla rivelazione di Ice Universe in merito al chipset Samsung Exynos 2200 che potrebbe equipaggiare un core Cortex-X2 da 2.9GHz, 3 core ad alte prestazioni con clock di 2.8GHz e 4 core ad alta efficienza da 2.2 GHz. Per la GPU AMD integrata nel SoC si parla invece di 1250 Mhz, ma in questo caso il rumor è riferito al Samsung Galaxy S22 Ultra che potrebbe godere di qualche megaherz in più rispetto agli altri due modelli. Per saperlo con certezza, però, dovremo probabilmente aspettare il prossimo gennaio, quando si presume avverrà la presentazione della nuova lineup Galaxy S22.