Philips Momentum da 32 e 27 pollici: monitor 4K e 144 Hz realizzati per Xbox Series X|S

AOC e MMD hanno presentato i nuovi monitor della gamma Philips Momentum: il 279M1RV da 31,5 pollici e il 329M1RV da 32 pollici realizzati per Xbox Series X|S con risoluzione 4K a 120Hz, HDR, VRR e 3 porte HDMI 2.1.

I due modelli ampliano e al tempo stesso rimpiccioliscono l'offerta del Philips Momentum 55 (qui la nostra recensione), rinunciando alla soundbar integrata, ma non al 4K e 144HZ e nemmeno alla retroilluminazione reattiva Ambilight.

Philips Momentum 329M1RV

In arrivo a novembre a un prezzo consigliato di 999 euro per il modello più piccolo e 1099 euro per quello più grande, i due monitor di fascia alta Philips con pannello Nano IPS godono di VRR con FreeSync Premium (solo per 329M1RV), strizzando l'occhio a Xbox Series X|S come il modello da 55 pollici.

Sfoggiano inoltre gamma di colore DCI-P3 del 98%, con supporto HDR certificato VESA (HDR600 per il 279M1RV e HDR400 per il 279M1RV) e un'illuminazione Ambilight addirittura migliorata rispetto al modello da salotto. I LED sono ovviamente meno ma reagiscono a velocità maggiore riuscendo a riprodurre sul muro effetti di luce che mimano le immagini a schermo tenendo il ritmo anche con giochi frenetici. Philips Momentum 279M1RV presenta inoltre è compatibile con G-Sync di Nvidia.

Rimanendo in tema, AOC ha presentato la nuova linea AGON PRO da 27 pollici con tre monitor con fino 240Hz, supporto HDR e pannelli IPS veloci.