AGON PRO by AOC: i nuovi monitor fino a 240 Hz, con HDR e pannelli IPS veloci

AGON by AOC espande la sua line-up con la nuova linea AGON PRO pensata per i giocatori professioni che introduce tre nuovi monitor da 27 pollici: AG274QXM (QHD @ 170Hz), che impiega un pannello Mini LED IPS con certificazione VESA DisplayHDR 1000, " AG274UXP (4K @ 144 Hz) e AG274QG (QHD @ 240 Hz), entrambi monitor 4-side frameless dotati di pannelli IPS veloci e supporto VESA DisplayHDR 600.

I nuovi modelli sono pensati per soddisfare le esigenze di qualsiasi giocatore. Coloro che prediligono giochi competitivi che richiedono alte frequenze di aggiornamento e display reattivi potranno contare su pannelli fino a 240 Hz e 1ms GtG. Allo stesso tempo l'alta risoluzione 4K o QHD e il supporto HDR certificato Vesa (DisplayHDR 600 o DisplayHDR 1000) permette di godere appieno della grafica dei giochi.

Parliamo di monitor fascia alta ma tutti caratterizzati da una caratteristica di punta differente. Si parte infatti dall'AGON PRO AG274QXM che si accontenta della risoluzione 1440p e del refresh 170 Hz ma equipaggia MiniLED con 576 zone di illuminazione funzionali alla certifica HDR 1000. L'AGON PRO AG274QG, sempre 1440p, si ferma invece all'HDR 600 con LED IPS ma arriva a 240 Hz puntando sulla fluidità. A chiudere c'è infine l'AGON PRO AG274UXP con retroilluminazione Nano IPS che punta al 4K con HDR 600 e si propone come opzione da affiancare alle console di ultima generazione.

Le caratteristiche dei tre monitor AOC includono VRR, tempo di risposta dichiarato di 1 millisecondo GtG, due altoparlanti da 5W con DTS, hub USB 4.0, nuova illuminazione RGB LightFX, proiettore con logo e il nuovo controller AGON QuickSwitch. Di serie inoltre profili preimpostati, mirini, shadow control e G-Sync, anche se per il modello AGON PRO AG247QG si parla di G-Sync Ultimate con tanto di modulo Nvidia Reflex Latency Analyzer.

Di contro dalla dotazione dell'AGON PRO AG247QG mancano la tecnologia KVM e la connettività USB-C, presenti invece sugli altri modelli che tramite la piccola porta offrono DisplayPort 1.4, data delivery e ricarica da 65W. Non rinuncia invece al design frameless su tutti e quattro i lati, che manca invece nel caso dell'AGON PRO AG247QXM avvantaggiato però, seppur in questo caso di poco, con una gamma DCI-P3 del 99% contro il 98% degli altri due modelli. Ma condivide con questi una genesi che cerca il bilanciamento tra mancanze ed eccellenze, cosa che porta a prezzi piuttosto simili nonostante alcune caratteristiche marcatamente diverse. Parliamo infatti di 1049 euro per l'AGON PRO AG247QXM, in arrivo in questi giorni, e di 999 euro per l'AG247QG e per l'AG247UXP, entrambi in arrivo a febbraio 2022.

AOC AG274QXM

Leggiamo insieme i dettagli della linea di monitor AGON PRO dal comunicato stampa di AOC:

AG274QXM, il monitor da 27" premiato per il suo design (Red Dot Design Award) e dotato di uno schermo (Shadow Shield) che riduce i riflessi della luce del sole o delle luci di scena. L'eccezionale tecnologia di retroilluminazione Mini LED e un pannello IPS veloce con una risoluzione QHD (2560 x 1440) offre 576 zone dimmer per il supporto DisplayHDR 1000 per ottenere un effetto alone ridotto al minimo e una migliore uniformità di luminosità rispetto ai display HDR illuminati ai bordi, riducendo al contempo la thickness del monitor. L'elevata qualità del DisplayHDR 1000 certifica una luminosità di picco di 1000 nits e livelli di nero profondi e densi, il tutto all'interno della stessa cornice. Con 1,07 miliardi di colori e con un'area di gamut DCI-P3 del 99%, l'AG274QXM offre una superba esperienza di visione dei colori. I giocatori di tutti i livelli, in particolare i giocatori competitivi, apprezzeranno la frequenza di aggiornamento di 170 Hz del monitor con 1 ms GtG per una visualizzazione fluida. Con la sua compatibilità G-SYNC, il monitor offre un gameplay senza stutter e tearing anche con HDR attivato.

Il 27" AG274UXP è dotato di un pannello Nano IPS con risoluzione 4K (3840 x 2160) per offrire immagini estremamente nitide con la sua densità di pixel di 163 PPI. Combinando la risoluzione 4K con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e un tempo di risposta GtG di 1 ms, il monitor è decisamente competitivo sul mercato. Il monitor a colori supporta la tecnologia DisplayHDR 600 per immagini ricche, brillanti e dinamiche, con una luminosità molto elevata, 1,07 miliardi di colori e la copertura del 98% della gamma DCI-P31. Il monitor ha un design senza cornice su 4 lati per un look extra elegante, che ha ricevuto il Red Dot Design Award, ed è fornito anche di uno Shadow Shield. Grazie al suo supporto HDMI 2.1, l'AG274UXP è totalmente compatibile con le console di nuova generazione, che possono emettere 4K @ 120 Hz e possono supportare la frequenza di aggiornamento variabile. Tearing e stuttering sia su console che su PC sono eliminati grazie alla compatibilità con G-SYNC.

AOC AG274UXP

Per la maggior parte degli hardcore gamer e dei giocatori esports che hanno bisogno dei più alti frame al secondo che possono ottenere, ma non vogliono compromettere la fedeltà dei colori, il monitor G-Sync Ultimate AG274QG è semplicemente perfetto. Il 27" AG274QG dispone di un pannello IPS veloce con risoluzione QHD (2560 x 1440) e una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz per offrire un gameplay incredibilmente dettagliato e fluido. Con un tempo di risposta di 1 ms GtG, il ghosting è praticamente inesistente, e per i più appassionati è anche possibile misurare la latenza del loro sistema grazie al built-in NVIDIA Reflex Analyzer. Collegando un mouse con supporto Reflex come il GM500 di AOC, il sistema di analisi fornisce agli utenti un feedback immediato sulla latenza del sistema. Un altro dei punti di forza dell'AG274QG sono le immagini ricche e vivide. Con 1,07 miliardi di colori, una copertura del 98% dell'area DCI-P34, l'AG274QG supporta anche DisplayHDR 600 per visualizzare allo stesso tempo una luce brillante e ombre profonde. La certificazione NVIDIA G-SYNC ULTIMATE indica che il monitor impiega un processore NVIDIA G-SYNC di prim'ordine per garantire un HDR realistico, un contrasto eccellente e una latenza ultra-bassa per un'esperienza di gioco spettacolare e coinvolgente. Anche questo monitor è stato premiato per il design ed è equipaggiato con Shadow Shield.

Tutti e tre i monitor sono anche dotati di un supporto versatile e regolabile in altezza da 120 mm per comode sessioni di gioco. L'hub USB 3.2 a 4 porte integrato aiuta i giocatori a collegare le loro periferiche come tastiere, mouse, luci di streaming o webcam.

I monitor sono dotati di illuminazione RGB (Light FX), oltre alla proiezione del logo AGON introdotta già nei precedenti modelli AGON PRO per aumentare la personalizzazione. Il controller QuickSwitch, un telecomando cablato, è presente in tutti i modelli e permette di regolare facilmente le caratteristiche specifiche del gioco nell'OSD. L'OSD può anche essere controllato sul monitor stesso o utilizzando il software G-Menu (AG274QXM e AG274UXP).

Per completare l'esperienza audiovisiva, tutti i modelli hanno due altoparlanti da 5 W con supporto DTS per un suono chiaro e intenso. Il monito AG274QXM e l'AG274UXP sono dotati di connessione USB-C (65 W di alimentazione) e di uno switch KVM integrato, inoltre, l'AG274UXP offre anche una modalità Picture-by-Picture. Per i creatori di contenuti e i live streamer che usano più computer, questa funzione rende facile passare da un PC all'altro usando lo stesso monitor e le stesse periferiche, o fare il mirroring del proprio smartphone via USB-C durante lo streaming dei giochi da mobile.

Di seguito il riepilogo di prezzi e periodo di lancio dei nuovi monitor AGON PRO: