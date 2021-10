Pokémon GO: evento a tema Diamante Lucente e Perla Splendente e tanto altro a novembre

Manca ormai una settimana alla fine del mese e Niantic ha svelato la programmazione di novembre 2021 di Pokémon GO, che sarà ricca di eventi speciali, come la Festa delle Luci e il Día de Muertos, oltre che i classici appuntamenti con l'ora dei Raid e i Pokémon in primo piano. Ecco i dettagli svelati.

Il primo appuntamento del mese è il Día de Muertos, che si svolgerà dal 1° al 2 novembre 2021 che celebrerà la festività omonima con un evento speciale per gli Allenatori di tutto il mondo. Dal 5 al 14 novembre invece si svolgerà la Festa delle Luci, decritto da Niantic come "il momento di celebrare la vittoria della luce sull'oscurità con un evento completamente nuovo".

Dal 16 al 21 novembre 2021 invece si svolgerà un evento speciale per il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Perla Spendente, i due remake per Nintendo Switch dei giochi di quarta generazione. Infine tra il 26 e il 29 ci sarà l'evento conclusivo della Stagione della Birba. Gli Allenatori che hanno completato la storia di ricerca speciale Birbanterie incomprese potranno sbloccare una storia di ricerca speciale in cui gli Allenatori avranno l'opportunità di saperne di più su Hoopa.

Inoltre vi ricordiamo che a Novembre 2021 si svolgerà anche l'ultimo Community Day di Pokémon GO per il 2021, che avrà come protagonista Shinx, il Pokémon Baleno.

Pokémon GO

Anche a novembre ci saranno le "Ore del Pokémon in Primo Piano". Ogni martedì dalle 18:00 alle 19:00 italiane ci sarà un Pokémon protagonisti e bonus differenti. Ecco l'elenco completo:

2 novembre: Cacnea - caramelle da cattura raddopiate

- caramelle da cattura raddopiate 9 novembre: Chinchou - caramelle da trasferimento raddopiate

- caramelle da trasferimento raddopiate 16 novembre: Turtwing - polvere di stelle da cattura raddoppiata

- polvere di stelle da cattura raddoppiata 23 novembre: Chimchar - PE da cattura raddoppiati

- PE da cattura raddoppiati 30 novembre: Piplup - caramelle da cattura raddoppiate

Allo stesso modo ci sarà l'"Ora dei raid". Ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:00 italiane appariranno i seguenti Pokémon:

3 novembre : Darkrai

: Darkrai 10 novembre : Cobalion, Terrakion e Virizion

: Cobalion, Terrakion e Virizion 17 e 24 novembre: Cresselia

Nei Megaraid invece incontrerete:

Fino a venerdì 5 novembre : MegaAbsol

: MegaAbsol Dal 5 al 16 novembre : MegaMenctric

: MegaMenctric Dal 16 novembre al 1° dicembre: MegaLopunny

Infine Vullaby sarà il Pokémon protagonista dell'"incontro nella scoperta straordinaria" di novembre di Pokémon GO, dalle 22:00 di lunedì 1° novembre allo stesso orario del 1° dicembre.

Nel frattempo siete ancora in tempo per prendere parte all'evento di Halloween di Pokémon GO con bonus davvero invitanti.