State of Play: Hogwarts Legacy tra i protagonisti dell'evento, secondo una insider

Hogwarts Legacy potrebbe essere uno dei protagonisti dello State of Play di Sony della prossima settimana, dove per l'occasione potrebbero arrivare nuovi dettagli e/o un trailer dell'action RPG basato sulla saga di J.K. Rowling. Questo perlomeno è quanto suggerito dall'insider Millie A.

La fonte in questione è abbastanza nota nell'ambiente. Ad esempio, aveva previsto un nuovo gioco con protagonista Wolverine prima dell'annuncio di Marvel's Wolverine di Insomniac Games e condiviso informazioni sul Remake di Metal Gear Solid 3, confermate da un successivo report.

A inizio mese l'insider aveva affermato che novità su Hogwarts Legacy sarebbero arrivate entro la fine del mese o a dicembre, in occasione dei The Game Awards. Ora che Sony ha annunciato il nuovo State of Play, Millie A ha retwittato il sopracitato commento, aggiungendo "quando ho affermato ciò, volevo così tanto dire State of Play, ma non ho potuto", suggerendo dunque la presenza del gioco durante l'evento PS5 e PS4.

Al tempo stesso, però, l'insider non vuole sbilanciarsi e aggiunge che la sua affermazione non deve essere presa come una conferma, il che è in linea con quanto vi suggeriamo solitamente in questi casi, ovvero di prendere con le pinze indiscrezioni simili. In ogni caso per scoprire se l'insider ha ragione o meno non dovremo attendere molto: l'appuntamento con lo State of Play sarà alle 23:00 mercoledì 27 ottobre.

Sony ha già confermato che l'evento sarà incentrato sugli annunci e gli aggiornamenti per le uscite di terze parti per PS5 e PS4, dunque eventuali novità su Hogwarts Legacy non sono affatto da escludere.

Nel frattempo, sulla base di alcuni indizi, è stata già stilata una lista di possibili titoli che saranno presenti all'evento.