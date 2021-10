PlayStation State of Play: la possibile lineup dei giochi emerge da presunti indizi

Il PlayStation State of Play di ottobre 2021 è stato annunciato oggi per la settimana prossima ma ovviamente non abbiamo informazioni precise sui suoi contenuti, come accade solitamente con gli appuntamenti generici, ovvero non legati a un gioco in particolare, tuttavia qualcuno si è ingegnato per cercare di trovare degli indizi sulla possibile lineup di giochi presenti all'evento.

Tenete presente che questi presunti indizi sono comunque molto vaghi e non possono essere presi proprio come basi per informazioni realistiche.

Final Fantasy 16 è uno dei giochi più attesi per il prossimo State of Play

Non si tratta propriamente nemmeno di una voce di corridoio, ma l'idea è comunque molto interessante: un utente sul forum ResetEra, tale "Angie", ha scoperto che una serie di siti dedicati a singoli giochi per PS4 e PS5 sono stati aggiornati di recente, proprio nei giorni precedenti all'annuncio dello State of Play di ottobre, che ricordiamo si terrà il 27 ottobre 2021 alle ore 23:00.

Ovviamente la questione può voler dire veramente poco, ma si tratta comunque di una coincidenza interessante, che potrebbe segnalare qualche aggiornamento pubblico in arrivo per tali siti e dunque, di conseguenza, i giochi ad essi riferiti potrebbero essere presenti nel corso dello State of Play.

Vediamo di quali giochi sono stati aggiornati i siti specifici in queste ore: