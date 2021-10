State of Play di ottobre: data ufficiale del nuovo evento dedicato a PS5 e PS4

Sony ha annunciato un nuovo State of Play, con data precisa per l'evento, ovvero il 27 ottobre 2021: si tratterà di una presentazione interamente dedicata ai giochi third party per PS4 e PS5, in base quanto riferito dal publisher in questi minuti.

"Ci concentreremo sugli annunci e gli aggiornamenti per le uscite di terze parti per PS5 e PS4", questo è quanto riferito da Sony, senza aggiungere ulteriori dettagli al riguardo, dunque possiamo solo fare congetture su quello che verrà mostrato nel corso dell'evento di mercoledì prossimo e quali titoli saranno presenti nel corso della presentazione.

State of Play, il banner che annuncia il nuovo evento di ottobre dedicato a PS5 e PS4

L'orario di partenza è fissato per le ore 23:00 secondo l'orario italiano e ovviamente seguiremo l'evento in diretta qui su Multiplayer.it, dunque vi aspettiamo.

L'altra informazione fondamentale è il fatto che lo show durerà circa 20 minuti, e mostrerà nuove immagini per giochi già annunciati, più alcune novità dai nostri partner di tutto il mondo. Dunque la durata è piuttosto in linea con gli State of Play "monografici", ovvero dedicati a un singolo titolo, ma in questo caso ce ne saranno più di uno, dunque evidentemente si tratterà di presentazioni piuttosto veloci per ognuno.

Non ci dovrebbero essere sorprese, visto che si tratta di giochi già annunciati, ma tra questi ci sono alcuni pesi massimi da tenere sicuramente d'occhio, come Forspoken e Final Fantasy 16 di Square Enix. Vista la vicinanza storica con From Software, potrebbe anche esserci Elden Ring, ma le possibilità sono molteplici, considerando che ancora mancano all'appello diversi giochi annunciati come Ghostwire Tokyo e Hogwarts Legacy, tra i tanti.

Viene specificato che si tratta di giochi third party, dunque non dovrebbero esserci esclusive provenienti dai PlayStation Studios, ma rimaniamo comunque sintonizzati sulla questione, con l'appuntamento fissato per mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 23:00.