Il Cortocircuito di oggi parla di PlayStation e Xbox: strategie a confronto

Il Cortocircuito ritorna oggi nella sua nuovissima edizione: resta la nostra storica rubrica settimanale in diretta su Twitch a partire dalle 17:00 ma caratterizzata da una nuova formula, ora con dose extra di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino rispetto a prima. Grandi argomenti e soprattutto grandissime discussioni si profilano per questo pomeriggio, vediamo di cosa si tratterà questa volta.

L'argomento, anche per oggi, è principalmente uno ed è probabilmente uno dei preferiti dall'utenza del sito, ovvero PlayStation e Xbox: strategie a confronto.

Il Cortocircuito, un'immagine di scena

Si parlerà dunque di quanto emerso specialmente in questi ultimi giorni, con l'ulteriore definizione del progetto di Sony di portare i grandi successi PlayStation su PC, rimarcata dall'arrivo di God of War su Steam, e dall'altra parte dei risultati al di sotto delle aspettative di Microsoft per quanto riguarda Xbox Game Pass.

Cosa comporta questo? Tutti i titoli PlayStation arriveranno anche su PC? Dall'altra parte, Microsoft allenterà la presa sul suo servizio in abbonamento? Poco probabili entrambe le ipotesi, ci viene da dire, ma restate con Pierpaolo, Alessio e Francesco, dalle 17 alle 18.30, e assistete al grande simposio redazionale per sapere cosa ne pensano i nostri e ovviamente intervenire con i vostri commenti.

L'argomento è caldo e la discussione seguirà i canoni standard della rubrica, dunque portate casco e paradenti per affrontare il dibattito ben preparati e a prova di Cortocircuito. Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch