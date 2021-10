GTA: The Trilogy, San Andreas incluso su Xbox Game Pass, GTA 3 nel PlayStation Now

Dopo aver svelato la data e il trailer di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, Rockstar Games ha annunciato che la versione rimasterizzata di GTA San Andreas arriverà su Xbox Game Pass al lancio, ovvero l'11 novembre. Buone nuove anche per gli utenti PS5 e PS4, visto che invece la remaster di GTA 3 arriverà su PlayStation Now a partire dal 7 dicembre.

La conferma è arrivata dal sito ufficiale di Rockstar Games, in concomitanza con l'annuncio della data di debutto della tanto attesa Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition, dei requisiti di sistema ufficiali per PC, nonché del primo trailer ufficiale che mette a confronto le versioni originali di GTA 3, Vice City e San Andreas con le remaster.

Il protagonista di GTA 3, dalla raccolta GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Vi ricordiamo che GTA: The Definitive Edition sarà disponibile a partire dall'11 novembre per PC, PS5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. I titoli inclusi nella raccolta vanteranno diverse migliorie come una nuova illuminazione e miglioramenti degli scenari, texture in alta risoluzione, distanze di visualizzazione superiori, comandi in stile Grand Theft Auto V e molte altre rifiniture.

Inoltre oggi si festeggia il ventesimo anniversario di GTA 3. Multiplayer.it per l'occasione ha realizzato un ricco speciale dedicato al capolavoro di Rockstar Games e un'intervista con Aaron Garbut, una delle colonne portanti di Rockstar North.