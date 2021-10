Genshin Impact: il cosplay di Ganyu di peachmilky in versione Cappuccetto Rosso

Halloween è ormai alle porte e peachmilky ha pensato bene di prepararsi alla festività proponendo un cosplay di Ganyu da Genshin Impact davvero originale, travestendo l'eroina di Genshin Impact in un'ammaliante Cappuccetto Rosso.

Il mese di ottobre è particolarmente interessante per i cosplayer. In vista della festività di Halloween infatti in questi giorni abbondano omaggi a serie Horror e personaggi inquietanti, come ad esempio il cosplay dell'infermiera di Silent Hill realizzato da jannetincosplay talmente ben fatto da far venire i brividi. Non solo, è anche l'occasione per giocare con la fantasia e realizzare versioni alternative di personaggi celebri a tema con la festività.

In questo caso il cosplay di peachmilky trasforma Ganyu, uno dei personaggi più apprezzati di Genshin Impact, in una Cappuccetto Rosso decisamente sensuale, con un costume indubbiamente più striminzito e ammiccante rispetto a quello delle fiabe. In ogni caso si tratta di un'idea abbastanza originale e tutto sommato ben riuscita.

Rimanendo a tema Halloween, vi consigliamo il cosplay di Peach di Super Mario Bros. da strega realizzato da Shirogane-Sama e il cosplay di Toga da My Hero Academia di bubbleteababydoll in stile vampira. Cambiando genere ma rimanendo comunque nell'ambito dell'horror, ecco il cosplay di Ada Wong di Resident Evil firmato larissarocherfort.

Cosa ne pensate del cosplay di Ganyu da Genshin Impact in versione Cappuccetto Rosso firmato peachmilky? Fatecelo sapere nei commenti.