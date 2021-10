My Hero Academia: il cosplay di Toga di bubbleteababydoll è in stile vampira!

My Hero Academia è arrivato alla fine della quinta stagione nella sua versione animata e il pubblico di tutto il mondo ha visto la fine del nuovo arco narrativo. I personaggi della serie però continuano a vivere anche al di fuori dell'anime e del manga, trasformandosi secondo l'estro creativo dei e delle cosplayer. Ora, ad esempio, bubbleteababydoll ci propone il proprio cosplay di Toga in versione vampira!

bubbleteababydoll, come potete vedere, ha scelto la via dell'originalità con il proprio cosplay di Toga. Questa versione vampirica della villain di My Hero Academia indossa velluto rosso, pizzo nero e ovviamente è sporca di sangue finto. Lo scatto, precisamente, ci mostra bubbleteababydoll con in mano la sua bottiglia di sangue finto, che usa per vari cosplay.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Toga versione vampira realizzato da bubbleteababydoll? La cosplayer ha sapute dare un tocco originale al personaggio di My Hero Academia, oppure credete di aver visto di meglio?