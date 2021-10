Genshin Impact: il cosplay di Mona di likeassassin è luccicante

Genshin Impact continua il proprio cammino imperterrito, con tutta una serie di nuovi personaggi che ingrossano le file del free to play. Certi personaggi, però, non vengono dimenticati nemmeno dopo mesi e mesi di update. Un esempio è Mona, che è stata ricreata ora da likeassassin in un fantastico cosplay.

likeassassin ha ricreato Mona, maga di Genshin Impact, in un cosplay di altissima qualità. Non solo il costume è estremamente dettagliato, ma anche l'ambiente scelto dalla cosplayer è perfetto. Il tavolo colmo di libri, le mensole sullo sfondo, il fumo che fa intuire che forse qualcos'altro sta accadendo fuori scena, spingendoci a immaginare di cosa si tratti.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Mona di likeassassin? La maga di Genshin Impact è stata ricreata nel modo migliore? Oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?