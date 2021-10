Dragon Age 4 arriverà su PS5 e Xbox Series X ma non su console old-gen, report

Dragon Age 4 arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma non su console old-gen come PS4 e Xbox One, stando a un report pubblicato da Jeff Grubb.

Il giornalista di VentureBeat afferma ciò sulla base delle informazioni riportate nel profilo LinkedIn di Daniel Nordlander, lead player designer del nuovo capitolo della serie di Bioware. Grubb inoltre sostiene che anche le sue fonti interne confermano che Dragon Age 4 non sarà un titolo cross-gen.

Stando alle informazioni condivise a luglio da Grubb, il nuovo capitolo della serie GDR dovrebbe arrivare nei negozi durante il corso del 2023. Se tale periodo di pubblicazione venisse confermato, non dovrebbe sorprendere più di tanto il fatto che il gioco è attualmente in sviluppo solo per piattaforme next-gen.

Dragon Age 4, Solas

D'altro canto però numerose software house stanno ancora realizzando i loro progetti per entrambe le generazioni di console Microsoft e Sony. Ad esempio, la stessa Electronic Arts pubblicherà tra poche settimane Battlefield 2042 sia su PS5 e Xbox Series X|S che su PS4 e Xbox One. Allo stesso modo le esclusive PlayStation per il 2022 come Horizon: Forbidden West, God of War e Gran Turismo 7 saranno titoli cross-gen.

Insomma, vuoi per la pandemia che ha rallentato lo sviluppo, vuoi per i costi sempre crescenti per la produzione di tripla A, vuoi per la scarsa reperibilità di Xbox Series X e PS5 nei negozi, i publisher sembrerebbero poco inclini all'idea di pensionare le console old-gen nel prossimo futuro.