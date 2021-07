Dragon Age 4 dovrebbe arrivare nel 2023, lo sviluppo prosegue regolarmente

Dragon Age 4 prosegue regolarmente il suo percorso di sviluppo e l'uscita dovrebbe essere prevista per il 2023, almeno secondo a "fonti interne" che vengono citate da Jeff Grubb di VentureBeat, proprio all'indomani dell'EA Play Live che si è svolto ieri sera.

Sapevamo che i giochi BioWare non sarebbero stati presenti all'evento EA di ieri, e infatti non ci sono stati accenni a Dragon Age 4 e Mass Effect, sebbene ci siano state comunque delle belle novità durante la serata, come potete vedere nel riepilogo contenente tutti gli annunci dell'EA Play Live 2021.

In ogni caso, l'assenza di Dragon Age non era dovuta a problemi nello sviluppo che anzi prosegue regolarmente e a pieno regime, secondo quanto riferito da Grubb, che cita fonti interne a EA per queste informazioni. Sembra che il nuovo capitolo sia previsto per il 2023 e che inizierà a mostrarsi con regolarità solo nel prossimo periodo.

Probabilmente si dovrà aspettare il 2022 prima di cominciare a vedere trailer e materiali più definiti sul nuovo Dragon Age, considerando che il marketing per il gioco partirà probabilmente dall'anno prossimo. Come informazione aggiuntiva, VentureBeat riferisce che all'interno del nuovo capitolo non saranno presenti elementi connessi o live service: si tratterà di una classica esperienza single player.