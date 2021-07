Tales of Arise: il trailer di Rinwell ci presenta la maga del party

Tales of Arise torna a mostrarsi con un nuovo trailer incentrato sul Rinwell, la maga del party principale di personaggi presenti nel nuovo JRPG Bandai Namco, con un vero e proprio video di introduzione che spiega diversi retroscena e dettagli del personaggio in questione.

Descritta come "una maga che si affida principalmente alle arti astrali", Rinwell è la classica combattente di questa tipologia, che si porta dietro le caratteristiche tipiche della classe, come riferito anche da Bandai Namco: "Sebbene il casting degli attacchi richieda tempo, la sua magia ha un ampio raggio d'azione", si legge nella descrizione.

Nata in una famiglia di maghi, dunque in un certo senso figlia d'arte, Rinwell ha però delle caratteristiche proprie che la rendono unica: possiede la rara abilità di utilizzare le arti astrali, cosa che la rende una combattente veramente di alto livello.

Accompagnata dal fedele amico Hootle, Rinwell decide presto di combattere contro l'oppressione di Rena nella zona di Cyslodia, ed entrerà a far parte del gruppo di protagonisti della storia, di cui diventerà un'alleata fondamentale per la progressione della storia ma anche per le meccaniche di combattimento, vista la grande importanza ricoperta dal personaggio anche in termini di potenza di attacco.

Abbiamo visto in queste settimane come Tales of Arise sia il gioco più atteso nella classifica di Famitsu, superando anche Final Fantasy 16, mentre qualche giorno fa abbiamo visto il filmato introduttivo di Ufotable del nuovo JRPG di Bandai Namco.