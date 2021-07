Tales of Arise supera Final Fantasy 16 nella classifica dei giochi più attesi da Famitsu

Tales of Arise risulta ancora il gioco già atteso in Giappone secondo la classifica stilata dalla rivista nipponica Famitsu, superando di poco Final Fantasy 16 che si piazza secondo e ancora Bayonetta 3 che persiste in terza posizione.

Specifichiamo, come al solito, che la classifica in questione viene stilata su un campione non molto ampio di utenti, ma è alquanto significativa dei gusti tipici dei videogiocatori giapponesi, pertanto risulta interessante vedere quali siano le posizioni che emergono dalla votazione.

Tales of Arise continua ad essere il gioco più atteso in assoluto, a dimostrazione di come la serie di RPG Bandai Namco rivaleggi e anche superi la tradizione di Square Enix rappresentata da Final Fantasy 16. Si tratta anche di una rivincita per PS4 e PS5, considerando che le classifiche di vendita in Giappone sono ormai completamente dominate da Nintendo Switch, il quale si afferma nel resto della top ten.

Dopo Bayonetta 3 al terzo posto, infatti, troviamo a seguire Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, seguito da The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Vediamo dunque la classifica dei 30 giochi più attesi in Giappone pubblicata da Famitsu: