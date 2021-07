Nintendo: il team Next Level Games è ora parte della compagnia in maniera ufficiale

Nintendo ha pubblicato nelle ore scorse il suo report annuale e, all'interno di questo, viene riportata per la prima volta la presenza ufficiale di Next Level Games come team interno alla compagnia, dopo l'acquisizione avvenuta nei mesi scorsi.

Non è ovviamente una novità: il team Next Level Games, studio di Luigi's Mansion 3 e Mario Strikers, è stato acquisito da Nintendo lo scorso gennaio e tra l'altro ha subito iniziato una certa espansione dopo l'acquisizione, a dimostrazione di come ci siano probabilmente programmi interessanti previsti per la nuova squadra interna, tuttavia è la prima volta che viene menzionato nell'organico all'interno dei documenti ufficiali della compagnia.

La collaborazione con lo studio canadese va avanti ormai da diversi anni e il team ha ampiamente dimostrato le proprie capacità, soprattutto attraverso l'ottimo Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch ma non solo. In questi anni, Next Level Games ha sviluppato e co-prodotto con Nintendo giochi come Super Mario Strikers per GameCube, Mario Strikers Charged e Punch-Out!! per Wii, Luigi's Mansion: Dark Moon e Metroid Prime: Federation Force per 3DS e appunto il recente Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch.

Curiosamente, come fa notare anche qualcuno sul forum ResetEra, proprio in questi giorni cade praticamente il decimo anniversario dell'ultimo dei giochi non-Nintendo da parte del team, ovvero Captain America: Super Soldier per PS3 e Xbox 360, uscito esattamente 10 anni fa il 19 luglio 2011, a dimostrazione del tempo già passato dal team a stretto contatto con Nintendo.