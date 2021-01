Next Level Games si espande dopo l'acquisizione di Nintendo: novità in vista?

Next Level Games, lo studio di Luigi's Mansion 3 e Mario Striker, si sta espandendo. Ancora non sappiamo a cosa lo sviluppatore canadese stia lavorando, ma sul suo sito ufficiale ha annunciato di voler assumere nuovi profili professionali e per questo ha aperto diverse nuove posizioni. Si tratta molto probabilmente di una diretta conseguenza dell'acquisizione di Nintendo, che evidentemente ha dato allo studio le risorse necessarie per poter espandere ulteriormente i propri ranghi.

Nelle scorse settimane vi avevamo detto di come Next Level Games sia stata comprata da Nintendo. Una mossa logica per entrambe le parti, vista la lunga e proficua collaborazione. Da una parte Nintendo assorbe uno studio di talento che ha già dimostrato di poter trattare con cura le sue licenze. Giochi come Luigi's Mansion 3 e Super Mario Strikers sono lì a dimostrarlo.

Next Level Games da adesso non deve più preoccuparsi di trovare dei giochi su commissione da sviluppare e può dedicare delle risorse aggiuntive per espandere il team. Le figure richieste sono varie e comprendono Producer, UI Artist, Art Production Manager e Tools Engineer. A questo indirizzo potete trovare tutti i dettagli.

Sfortunatamente dalla descrizione dei progetti non si riesce a capire a cosa stiano lavorando i Next Level Games. Si tratterà del nuovo Luigi's Mansion, Mario Strikers o del chiacchierato ritorno di Punch Out?