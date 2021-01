Fortnite: le maglie di Juventus, Milan, Inter e Roma arrivano nella Coppa Pelé

Una volta ogni tanto le nostre squadre di calcio si stanno dimostrando più reattive di altre realtà similari nel provare a recepire i trend e le possibilità di espansione. A partire dal 20 gennaio 2021, infatti, in Fortnite si giocherà la Coppa Pelé, un evento a tempo dedicato alla leggenda brasiliana. Per agghindarsi in maniera appropriata, i giocatori di Fortnite potranno acquistare anche la maglia di una delle 23 squadre di calcio che hanno deciso di partecipare all'evento. Tra queste ci sono Juventus, Milan, Inter e Roma, direttamente dalla Serie A nostrana.

I nostri club principali sembrano aver scoperto i videogiochi e le loro potenzialità. Dopo aver varato l'eSerie A TIM e stretto un accordo in esclusiva con giochi quali PES 2021 e FIFA 21, Juventus, Milan, Inter e Roma hanno deciso di esplorare anche i guadagni e la popolarità garantite da Fortnite. Il battle royale di Epic Games non sarà più sulla cresta dell'onda come un tempo, ma è sempre una vetrina eccezionale per attirare le nuove generazione e fare qualche soldino.