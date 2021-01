Nintendo ha comprato Next Level Games, studio di Luigi’s Mansion 3 e Mario Strikers

Non solo Microsoft e Sony stanno facendo acquisizioni per ampliare il loro portfolio di studi prime parti. In queste ore Nintendo ha comunicato di aver acquistato Next Level Games, lo studio canadese con quale ha collaborato per la creazione, tra le altre cose, di Luigi's Mansion 3 e Mario Strikers.

La compagnia giapponese ha comunicato che acquisirà il 100% della compagnia. L'affare dovrebbe andare in porto il prossimo 1 marzo, sempre che le autorità locali non abbiano nulla in contrario.

Nintendo e Next Level Games sono due realtà che collaborano da tempo immemore. Lo studio con sede a Vancouver, infatti, lavora con la grande N sin dai tempi del GameCube. Tra i giochi co-prodotti, infatti, troviamo Super Mario Strikers per GameCube, Mario Strikers Charged e Punch-Out!! per Wii, Luigi's Mansion: Dark Moon e Metroid Prime: Federation Force per 3DS e il recente, oltre che bellissimo, Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch. L'acquisizione, dunque, appare più che naturale.

La compagnia canadese era completamente posseduta dai suoi dirigenti e dai suoi dipendenti, che hanno deciso fosse arrivato il momento di vendere le loro azioni. Dopo aver esplorato diverse opportunità, lo studio ha deciso che Nintendo avrebbe garantito loro l'accesso alle risorse di sviluppo e agli strumenti che avrebbero facilitato il loro lavoro e velocizzato le loro tempistiche.

Una buona acquisizione da parte della grande N, dunque, che speriamo aiuti Next Level Games a crescere ulteriormente.