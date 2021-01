Magic Castle è un gioco PS1 dimenticato e terminato ora a distanza di 20 anni

Magic Castle è un gioco per PS1 dalla storia piuttosto curiosa. Si tratta del progetto di 8 mesi di un gruppo di sviluppatori giapponesi che nel 1990 hanno provato a trovare un publisher per la loro opera, sfortunatamente senza successo. Il progetto abbandonato è stato recuperato a distanza di 20 anni da PIROWO, che ha deciso di completare il gioco e pubblicarlo online, così da dare a tutti la possibilità di provarlo. Quattro generazioni di console dopo.

Magic Castle era un progetto piuttosto particolare. Innanzitutto era stato creato utilizzando Net Yaroze, uno strumento che Sony metteva a disposizione di sviluppatori amatori per creare giochi per la sua console. Nonostante fosse il progetto di "amatori" questo RPG aveva alcuni elementi piuttosto interessanti, come una colonna sonora dinamica o la possibilità di modificare la posizione dell'interfaccia grafica. Per questo gli sviluppatori decisero di proporlo a diversi publisher, però senza successo. Sony si dimostrò interessata al gruppo di sviluppatori, ma non al loro progetto, che venne quindi abbandonato.

A distanza di 20 anni uno di loro ritrovò il codice di gioco, un RPG con 4 classi di personaggi e livelli con elementi generati casualmente, e decise assieme a PIROWO di completarne lo sviluppo e pubblicare il gioco online sull'Internet Archive, dove è possibile farlo girare grazie ad un emulatore.

A questo indirizzo potrete scaricare Magic Castle.

Il gioco al momento non supporta 4 giocatori e non ha la traduzione giapponese, ma arriveranno presto. Per assurdo, nel 2021 Magic Castle può ottenere un supporto post lancio che non avrebbe potuto ottenere ai tempi della prima PS1.