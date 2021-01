GTA 6 è in sviluppo, ma non uscirà presto secondo Yan2295, un noto insider

Nonostante i tanti rumor che circolano in questi mesi, sembra proprio che GTA 6 si farà aspettare ancora a lungo. Secondo Yan2295, un insider di Rockstar Games piuttosto noto, il gioco non uscirà molto presto, nonostante sia già in sviluppo da tempo.

A rivelarlo su Twitter è stato Yan2295, un insider di Rockstar Games "in pensione". Un paio di anni fa, infatti, ha detto di aver stretto un accordo con 2K Games e Rockstar per non divulgare più informazioni interne dello studio.

In questo caso, però, Yan2295 ha deciso di fare uno strappo alla regola e tornare a parlare di Grand Theft Auto 6. Questa volta per chiedere ai suoi follower di non chiedergli più notizie sulla data di uscita, dato che è ancora distante. Inoltre lui non sa quando il gioco sarà annunciato o tantomeno messo in commercio.

A parziale consolazione arriva la conferma che GTA VI è in sviluppo. Nessun accenno al rumor che sosteneva che Bully 2 sia stato cancellato per sviluppare GTA 6.

"Sì, GTA 6 e in sviluppo.

No, non arriverà presto.

No, non so quando sarà annunciato o pubblicato.

Potete smetterla di chiedermelo, ora", recita il tweet di poche ore fa.

A questo punto si potrebbe supporre che lo sviluppo sia partito dopo l'uscita di Red Dead Redemption 2, quindi nel 2018, e con un periodo di incubazione di 5 anni il gioco potrebbe vedere la luce nel 2023.