Tales of Arise, il filmato introduttivo di Ufotable del nuovo JRPG di Bandai Namco

Bandai Namco ha pubblicato in queste ore lo spettacolare filmato introduttivo di Tales of Arise realizzato dallo studio Ufotable. Prevedibilmente si tratta del nuovo capitolo della sua celebre serie di JRPG in arrivo il 10 settembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Il filmato include anche la canzone d'apertura del gioco, "HIBANA" di "KANKAKU PIERO".

In Tales of Arise giocatori saranno immersi nella storia di un mondo composto da Rena, la stella che ha governato il pianeta Dahna con mano di ferro per i precedenti 300 anni. Gli abitanti di Rena hanno svuotato Dahna delle sue risorse naturali, schiavizzando gran parte della popolazione per raggiungere questo scopo. Questa storia, che segue la battaglia per liberare Dahna da suo destino, sarà vissuta attraverso gli occhi di Alphen, un abitante del pianeta col volto coperto da una maschera di ferro, che lotta per liberare il suo popolo, e Shionne, una ragazza di Rena, in fuga dai suoi compatrioti. Nel corso del viaggio, saranno raggiunti da diversi personaggi, come Rinwell e Law, che li aiuteranno nella loro lotta per la libertà.

Nel caso in cui siate curiosi di scoprire il gioco, questo è il nostro provato di Tales of Arise.

Tales of Arise conserva il DNA della serie, ma alza ancora di più l'asticella usando l'"Atmospheric Shader" che aggiunge un tocco nuovo alla grafica, rendendola come se fosse disegnata a mano. Questo aumenterà la sensazione di immersione dei giocatori e rappresenterà al meglio il vivido nuovo mondo nel quale dovranno esplorare numerosi ambientazioni e aree. Anche il combattimento è stato evoluto aggiungendo più effetti diretti e attacchi per garantire maggiore spettacolarità e un feedback più diretto e basato sulle azioni del giocatore.

